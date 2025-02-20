Осипов: Кержаков будет украшением не только Медиалиги, но и всего российского футбола

Президент Медиалиги Николай Осипов отреагировал на слухи о том, что экс-форвард сборной России Александр Кержаков может возобновить футбольную карьеру.

«Стоит ли Кержакову присмотреться к Медиалиге? Я думаю, что лучший бомбардир в истории российской сборной Александр Кержаков, безусловно, будет украшением не только Медиалиги, но и всего российского футбола. Но у меня есть ощущение, что если Александр решил возобновить карьеру, то, наверное, речь идёт о профессиональном футболе.

Если окажется, что профессиональный футбол Александра принять не готов по каким-то причинам, убеждён, что огромное количество команд в Медиалиге с удовольствием увидели бы у себя такого голеадора, потому что это самая проблемная позиция в МФЛ. Как и вообще в футболе», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, якобы 42-летний российский тренер Александр Кержаков может возобновить футбольную карьеру. Сам Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком данную информацию подтверждать не стал.

Александр Кержаков завершил футбольную карьеру летом 2017 года в статусе игрока «Зенита», воспитанником которого он является. В тренерской карьере Кержаков возглавлял сербский «Спартак», кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь», а также юношеские сборные России разных возрастов.

Последним местом работы Александра Кержакова является казахстанский «Кайрат», в котором российский специалист провёл три месяца. С сентября 2024 года Кержаков находится без клуба.