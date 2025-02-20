Мбаппе: если Зидан улыбается, глядя на мою игру, то я самый счастливый парень в мире

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о важности фигуры экс-полузащитника «сливочных» и сборной Франции Зинедина Зидана в его карьере.

«Он кумир для меня, тем более что я француз и футболист «Реала». Зидан многое значит, поэтому если он улыбается моей игре, то я самый счастливый парень в мире», — приводит слова Мбаппе пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

Зидан выступал в составе «Реала» с 2001 по 2006 год. За этот период он принял участие в 227 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 67 результативными передачами. «Реал» стал последним клубом в карьере Зидана.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»: