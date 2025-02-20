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Экс-президент «Барселоны» Гаспар: надеюсь, Винисиус уедет в Саудовскую Аравию

Экс-президент «Барселоны» Гаспар: надеюсь, Винисиус уедет в Саудовскую Аравию
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар выразил надежду на то, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор покинет стан «сливочных» в ближайшее время.

«Как болельщик «Барселоны», я надеюсь, что Винисиус примет предложение из Саудовской Аравии. Оно должно быть достаточно хорошим, чтобы убедить его. Надеюсь, Винисиус примет подобное предложение, поскольку он один из великих игроков, и его уход будет хорошей новостью для сине-гранатовых.

Он очень быстрый футболист, с впечатляющим дриблингом. У Винисиуса ужасный характер, но он всегда мотивирован, когда играет за свою команду», — приводит слова Гаспара AS.

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