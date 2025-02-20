Серб Лазар Стойсавлевич стал игроком «Сочи»

Клуб Первой лиги «Сочи» подписал контракт с сербским центральным защитником Лазаром Стойсавлевичем. О трансфере сообщает официальный сайт «горожан». В составе нового клуба Стойсавлевич будет выступать под номером 55.

Ранее о достижении соглашения между «Сочи» и «Тренчином» о трансфере защитника сообщал «Чемпионат». Трансфер обошёлся «Сочи» в € 100 тыс. С самим футболистом был заключён контракт на 2,5 года с возможностью продления ещё на год.

Лазар Стойсавлевич является воспитанником английского футбола. Защитник выступал за такие клубы, как «Уокинг», «Милуолл» и «Ньюпорт». В январе 2020 года Стойсвалевич перебрался в Сербию, где выступал за «Войводину» и «Рад».