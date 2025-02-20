Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серб Лазар Стойсавлевич стал игроком «Сочи»

Серб Лазар Стойсавлевич стал игроком «Сочи»
Комментарии

Клуб Первой лиги «Сочи» подписал контракт с сербским центральным защитником Лазаром Стойсавлевичем. О трансфере сообщает официальный сайт «горожан». В составе нового клуба Стойсавлевич будет выступать под номером 55.

Ранее о достижении соглашения между «Сочи» и «Тренчином» о трансфере защитника сообщал «Чемпионат». Трансфер обошёлся «Сочи» в € 100 тыс. С самим футболистом был заключён контракт на 2,5 года с возможностью продления ещё на год.

Лазар Стойсавлевич является воспитанником английского футбола. Защитник выступал за такие клубы, как «Уокинг», «Милуолл» и «Ньюпорт». В январе 2020 года Стойсвалевич перебрался в Сербию, где выступал за «Войводину» и «Рад».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил о переходе Мелёшина в «Сочи» на постоянной основе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android