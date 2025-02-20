«Спартак» больше не ведёт переговоры по Иличу, клуб был готов заплатить € 17+3 млн — Скира

На текущий момент «Спартак» и «Торино» больше не ведут переговоры по 23-летнему полузащитнику Ивану Иличу. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые предлагали итальянскому клубу € 20 млн за трансфер сербского футболиста, из которых € 17 млн — в виде фиксированной выплаты и ещё € 3 млн — в виде бонусов. Подчёркивается, что для Илича был подготовлен контракт, рассчитанный до 2029 года, с заработной платой в € 3 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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