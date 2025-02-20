«Рома» — «Порту»: Никколо Писилли забил третий гол хозяев в матче

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются итальянская «Рома» и «Порту». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт в матче 3:1 в пользу «Ромы».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте полузащитник «Ромы» Никколо Писилли забил третий гол и упрочил преимущество своей команды.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».