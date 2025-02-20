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Винисиус отчитал Камавинга за грубый фол на Мармуше в матче «Реала» с «Сити» в ЛЧ — Marca

Винисиус отчитал Камавинга за грубый фол на Мармуше в матче «Реала» с «Сити» в ЛЧ — Marca
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор предъявил претензии полузащитнику «сливочных» Эдуарду Камавинга за слишком грубый фол на нападающем «Манчестер Сити» Омаре Мармуше во время стыкового матча команд в Лиге чемпионов (3:1). Об этом пишет Marca.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

Сообщается, бразильский футболист был недоволен действиями Камавинга, поскольку в случае получения им жёлтой карточки он пропустил бы следующую игру в плей-офф Лиги чемпионов. При этом к моменту нарушения правил со стороны французского футболиста счёт в матче был 3:0 в пользу «сливочных».

Напомним, Камавинга вышел на поле на 78-й минуте встречи.

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