Полузащитник «Химок» Мехия: мне говорили, что в России безопасно и комфортно жить

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия ответил на вопрос, что знал о России до перехода в подмосковный клуб.

«Что знал о России до переезда? Знал про зиму и холод, но к этому я быстро привык. Спокойно перенёс зиму. Также говорили, что это очень красивая страна, в которой можно безопасно и комфортно жить. Это оказалось правдой. А ещё мне очень понравилась местная еда», — приводит слова Мехии Metaratings.

24‑летний полузащитник выступает за «Химки» на правах аренды с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Химки» занимают 13‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре подмосковная команда сыграет дома с воронежским «Факелом».