Пуси рассказал, что слышал про «Факел» до трансфера в российский клуб

Новичок воронежского «Факела» Белайди Пуси рассказал о своём знакомстве с командой и первых впечатлениях от перехода.

«Я слышал про «Факел» — это большая команда, а Воронеж — большой город. Здесь замечательные болельщики. Я не могу дождаться, когда сыграю на домашнем стадионе и почувствую его атмосферу», — поделился Пуси в интервью пресс-службе «Факела».

19 февраля «Факел» объявил о подписании контракта с албанским нападающим Белайди Пуси. По данным СМИ, сумма трансфера форварда азербайджанского клуба «Шамахы» в «Факел» составила € 100 тыс. Сам игрок заключил с воронежцами контракт до лета 2026 года.