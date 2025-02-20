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Глебов — о переходе в «Динамо»: надеюсь, будем бороться за Кубок и чемпионство

Глебов — о переходе в «Динамо»: надеюсь, будем бороться за Кубок и чемпионство
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Новоиспечённый полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился эмоциями от перехода в московский клуб. Ранее 25-летний футболист выступал за «Ростов».

— Очень счастлив, очень горд, что всё-таки это получилось, что клубы договорились между собой. Для меня это новый большой вызов, и надеюсь, что мы будем бороться в этом сезоне как за Кубок, так и за чемпионство. Готовы работать.

— Ты многих игроков знаешь по сборной. С кем больше всего из динамовцев общаешься и поддерживаешь отношения?
— В последнее время — с Тюкой [Константином Тюкавиным] переписывались, созванивались. Также с Макаровым знаком ещё по молодёжной сборной, Фома [Даниил Фомин] хороший парень, поэтому с ребятами знаком, хочу поскорее с ними встретиться и начать тренироваться.

— Символично, что твоя первая официальная игра может быть как раз с «Ростовом». Что думаешь по этому поводу?
— Красивая история. Попрощаться с болельщиками, потому что не удалось. Охота красиво уйти оттуда, — сказал Глебов в видео в телеграм-канале бело-голубых.

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