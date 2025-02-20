Дубль Дибалы помог «Роме» обыграть «Порту» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянская «Рома» и «Порту». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Рома» одержала победу со счётом 3:2.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий гостей Саму Омородион с передачи Фабиу Виейры. На 35-й минуте нападающий «Ромы» Пауло Дибала сравнял счёт во встрече с передачи Эльдора Шомуродова. На 39-й минуте Дибала оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

На 51-й минуте игрок «Порту» Стефен Эуштакиу получил красную карточку после откровенного удара рукой в грудь Леандро Паредеса и оставил свою команду в меньшинстве. На 83-й минуте полузащитник «Ромы» Никколо Писилли забил третий гол и упрочил преимущество своей команды. На 90+6-й минуте защитник хозяев Девайн Ренш забил в свои ворота.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. По итогам этого матча итальянский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух игр — 4:3.