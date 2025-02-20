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Рома — Порту, результат матча 20 февраля 2025, счёт 3:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Дубль Дибалы помог «Роме» обыграть «Порту» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянская «Рома» и «Порту». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Рома» одержала победу со счётом 3:2.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 27'     1:1 Дибала – 35'     2:1 Дибала – 39'     3:1 Писилли – 83'     3:2 Ренш – 90+6'    
Удаления: нет / Эуштакиу – 51'

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий гостей Саму Омородион с передачи Фабиу Виейры. На 35-й минуте нападающий «Ромы» Пауло Дибала сравнял счёт во встрече с передачи Эльдора Шомуродова. На 39-й минуте Дибала оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

На 51-й минуте игрок «Порту» Стефен Эуштакиу получил красную карточку после откровенного удара рукой в грудь Леандро Паредеса и оставил свою команду в меньшинстве. На 83-й минуте полузащитник «Ромы» Никколо Писилли забил третий гол и упрочил преимущество своей команды. На 90+6-й минуте защитник хозяев Девайн Ренш забил в свои ворота.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. По итогам этого матча итальянский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух игр — 4:3.

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