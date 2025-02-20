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Стяуа — ПАОК, результат матча 20 февраля 2025, счет 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл «Стяуа» и вылетел из Лиги Европы
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Завершился ответный стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между румынским «Стяуа» и греческим ПАОКом. Игра проходила на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Матей Юг из Словении. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Стяуа» (счёт по сумме двух игр — 4:1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Чизотти – 30'     2:0 Микулеску – 81'    

На 30-й минуте счёт в игре открыл полузащитник румынской команды Юри Чизотти. На 81-й минуте хавбек Давид Микулеску укрепил преимущество «Стяуа».

Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле 79 минут. Нападающий Фёдор Чалов вышел со скамейки запасных на 55-й минуте.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу «Стяуа». В составе румынской команды голами отметились Андрей Георгицэ и Джойским Дава. Единственный мяч ПАОКа забил Мбвана Саматта.

По итогам общего этапа турнира ПАОК занял 22-е место, «Стяуа» — 11-е место.

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