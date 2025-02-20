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Галатасарай — АЗ Алкмар, результат матча 20 февраля 2025, счёт 2:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Галатасарай» сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» и вылетел из Лиги Европы
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Завершился ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Игру обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Итоговый счёт матча — 2:2.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Маикума – 42'     0:2 Касиус – 55'     1:2 Осимхен – 56'     2:2 Шаллаи – 70'    

Счёт в матче на 42-й минуте открыл защитник гостей Сеия Маикума. На 55-й минуте Денсо Касиус увеличил преимущество своей команды. На 56-й минуте Виктор Осимхен с передачи Лукаса Торрейры сократил отставание хозяев. На 70-й минуте Роланд Шаллаи сравнял счёт в матче.

В первом стыковом матче Лиги Европы «Галатасарай» проиграл на выезде со счётом 1:4. Таким образом, «АЗ Алкмар» вышел в 1/8 финала, выиграв по сумме двух матчей — 6:3.

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