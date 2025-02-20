«Галатасарай» сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» и вылетел из Лиги Европы

Завершился ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Игру обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Итоговый счёт матча — 2:2.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл защитник гостей Сеия Маикума. На 55-й минуте Денсо Касиус увеличил преимущество своей команды. На 56-й минуте Виктор Осимхен с передачи Лукаса Торрейры сократил отставание хозяев. На 70-й минуте Роланд Шаллаи сравнял счёт в матче.

В первом стыковом матче Лиги Европы «Галатасарай» проиграл на выезде со счётом 1:4. Таким образом, «АЗ Алкмар» вышел в 1/8 финала, выиграв по сумме двух матчей — 6:3.