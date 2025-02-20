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Источник: РПЛ начала оцифровку протоколов матчей из-за возможного рекорда Дзюбы

Источник: РПЛ начала оцифровку протоколов матчей из-за возможного рекорда Дзюбы
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Руководство Российской Премьер-Лиги решило провести оцифровку протоколов матчей турнира с момента основания. Как сообщает «РБ Спорт», работа по сбору корректных статистических данных началась в связи с возможным рекордом форварда «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству очков в РПЛ по системе «гол+пас».

Напомним, ранее корректные данные по количеству голов и голевых передач в чемпионате России пытались собрать журналисты. По данным источника, в РПЛ убеждены, что официальную статистику по турниру может предоставлять только сама лига. В данный момент РПЛ занимается сбором корректной статистики с момента основания турнира.

Согласно данным альтернативной статистики, на счету Артёма Дзюбы 246 результативных действий в РПЛ (163+83). Лидером рейтинга считается экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, на счету которого 255 очков (120+135).

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