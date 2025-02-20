Зорин продлил контракт со «Спартаком» и проведёт остаток сезона в «Ахмате»

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Даниилом Зориным до 2028 года. При этом 20-летний футболист проведёт оставшуюся часть нынешнего сезона в «Ахмате», за который он будет выступать на правах аренды.

Подчёркивается, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа полузащитника.

«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб ещё сильнее!» — написано на сайте красно-белых.

В составе взрослой команды «Спартака» Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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