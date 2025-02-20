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Бетис — Гент, результат матча 20 февраля 2025, счёт 0:1, Лига конференций 2024-2025

«Бетис» минимально проиграл «Генту» и вышел в 1/8 Лиги конференций по сумме двух матчей
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Завершился ответный стыковой матч Лиги конференций, в котором встречались испанский «Бетис» и бельгийский «Гент». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Дамианом Сильвестшаком. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. «Гент» одержал победу со счётом 1:0.

Лига конференций . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
0 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Браун – 87'    
Удаления: Роке Феррейра – 82' / нет

Единственный гол в матче забил защитник «Гента» Арчи Браун на 87-й минуте с передачи Момоду Сонко.

Первая стыковая встреча между этими командами завершилась в пользу «Бетиса» со счётом 3:0. Таким образом, испанский клуб вышел в 1/8 финала Лиги конференций по сумме двух игр — 3:1.

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