Роман Пилипчук: к весенней части чемпионата «Спартак» будет хорошей командой

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук, возглавляющий «Челябинск», высказался о товарищеском матче красно-белых с московским «Торпедо» (2:1).

«Сборы — это всегда особые матчи. Есть новые игроки. Но в любом случае «Спартак» — это «Спартак». Ведут 1:0 — игру контролируют. К весенней части чемпионата это будет хорошая команда.

В этих матчах сложно определить, готова ли команда к возобновлению сезона. «Спартак» понимает, что ей противостоит команда из нижней лиги, и где-то на подсознании это ощущение есть. Сложно определить уровень функционального состояния. В чемпионате «Спартаку» будут противостоять команды совсем другого уровня: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», — передаёт слова Пилипчука корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Московский «Спартак» встречался с «Торпедо» в товарищеском матче в турецком Белеке. Игра проходила в рамках подготовки к весенней части Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали минимальную победу (2:1) благодаря голам легионеров Манфреда Угальде и Пабло Солари. В составе «Торпедо» отличился защитник Александр Иваньков.