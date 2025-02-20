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Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о первом матче Солари за клуб

Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о первом матче Солари за клуб
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Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук оценил дебют аргентинского вингера Пабло Солари за красно-белых в товарищеском матче с московским «Торпедо» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Угальде – 16'     1:1 Иваньков – 86'     2:1 Солари – 89'    

«О Солари ничего сказать не могу. Мало времени на него смотрел. Всё покажет чемпионат, другой уровень противостояния, другое понимание игры. Если здесь матч товарищеский, то там совсем другое. Для того, чтобы анализировать игрока, нужно посмотреть немного глубже. Я сегодня пришёл посмотреть на «Спартак» просто как болельщик, получить удовольствие от футбола», — передаёт слова Пилипчука корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Московский «Спартак» одержал минимальную победу над «Торпедо» (2:1) в товарищеском матче в Турции. На гол форварда красно-белых Манфреда Угальде на 16-й минуте точным ударом на 86-й ответил защитник Александр Иваньков. Солари принёс «Спартаку» победу голом на 89-й минуте.

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