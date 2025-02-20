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Мбаппе: для меня важнее быть футболистом «Реала», чем обладателем «Золотого мяча»

Мбаппе: для меня важнее быть футболистом «Реала», чем обладателем «Золотого мяча»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что для него важнее быть игроком «сливочных», чем обладателем «Золотого мяча».

«Я полностью уверен в себе. Если смогу забить 50 голов [за сезон], то отлично. Если смогу забить ещё больше, то будет даже лучше. Но для меня гораздо важнее быть футболистом «Реала», чем обладателем «Золотого мяча», — приводит слова Мбаппе пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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