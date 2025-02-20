«Барселона» составит конкуренцию «МЮ» в борьбе за 17-летнего вингера «Спортинга» — TT

«Барселона» в течение несколько месяцев следит за 17-летним крайним нападающим «Спортинга» Жеовани Кендой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, сине-гранатовые уже общались с агентом футболиста и запланировали новую встречу с ним с целью обсуждения потенциального перехода Кенды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на 17-летнего вингера, однако на текущий момент между «красными дьяволами» и «Спортингом» нет никаких договорённостей о трансфере Кенды.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: