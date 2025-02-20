Игрок «Химок» Мехия сравнил цены в России, Турции и Колумбии

Полузащитник «Химок» Роберт Мехия сравнил цены в России, Турции и Колумбии и рассказал, на что больше всего тратит денег в России.

— Продукты питания в Турции гораздо дешевле, чем в России. Они экспортируют фрукты в большом количестве, другие продукты. В России в целом тоже хорошие цены. Покупая что-то, я делаю перерасчёт на колумбийские деньги и понимаю, что всё в порядке. Хотя, конечно, в Колумбии дешевле, чем в Турции и в России.

— Ну а что самое дорогое ты покупал в России?

— Наверное, больше всего я трачу денег, когда хожу поесть в ресторане, — приводит слова Мехии Metaratings.

24‑летний полузащитник перешёл в «Химки» на правах аренды в сентябре 2024 года из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». В Турции игрок выступал за «Гиресунспор» также на правах аренды в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне Мехия провёл 10 матчей за «Химки во всех турнирах и не отметился результативными действиями.