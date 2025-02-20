Пилипчук: болельщикам «Спартака» не стоит переживать из-за 0:3 от «Зенита» в ОАЭ

Главный тренер «Челябинска», работавший ранее в «Спартаке», Роман Пилипчук прокомментировал выступления красно-белых на тренировочных сборах в период зимней паузы в чемпионате России.

«Чемпионат покажет, навяжет ли этот «Спартак» конкуренцию «Зениту». Но болельщикам точно не стоит переживать из-за крупного поражения «Зениту» на сборах. Это подготовительный период, есть много аспектов: каким составом играл «Спартак», что делали за день-два до игры. Может, «Спартак» не готовился целенаправленно к этой встрече. Много нюансов, которые очень важны. Думаю, что вообще не нужно обращать на это внимания. Мы [«Челябинск»] обыгрывали на сборах «Оренбург» — на это тоже нельзя обращать внимания. Всё это — другое», — передаёт слова Пилипчука корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

11 февраля московский «Спартак» крупно уступил «Зениту» (0:3) в финальном матче Зимнего кубка РПЛ. Голы на свой счет записали бразильцы Луис Энрике, Вендел и колумбиец Матео Кассьерра. В турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место с 37 очками и отстаёт от лидирующих в чемпионской гонке «Краснодара» и «Зенита» на два очка.