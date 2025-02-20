Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мидтьюлланн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Твенте» в игре с тремя автоголами и вышел в 1/8 финала ЛЕ

«Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Твенте» в игре с тремя автоголами и вышел в 1/8 финала ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный стыковой матч за право выступать в 1/8 финала Лиги Европы между норвежским «Будё-Глимт» и нидерландским «Твенте». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев (счёт по сумме двух игр —6:4 в пользу норвежской команды).

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
5 : 2
ДВ
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
0:1 Шёвольд – 26'     1:1 Хёг – 56'     2:1 Хилгерс – 90+2'     3:1 Вембангомо – 90+4'     3:2 Стейн – 90+6'     4:2 Брунстад – 111'     5:2 Версейрен – 114'    

В середине первого тайма автогол забил защитник «Будё-Глимт» Фредрик Шёвольд. На 56-й минуте нападающий хозяев Каспер Хёг восстановил равновесие. На 90+2-й минуте автогол забил защитник «Твенте» Мес Хилгерс. На 90+4-й минуте голом отметился защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 90+6-й минуте полузащитник Сем Стейн забил второй гол «Твенте» во встрече. На 111-й минуте ворота нидерландской команды поразил полузащитник Сондре Брунстад. На 114-й минуте автогол забил хавбек «Твенте» Арно Версейрен.

Материалы по теме
Тренер «Будё-Глимт» отреагировал на желание Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android