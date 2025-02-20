«Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Твенте» в игре с тремя автоголами и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Завершился ответный стыковой матч за право выступать в 1/8 финала Лиги Европы между норвежским «Будё-Глимт» и нидерландским «Твенте». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев (счёт по сумме двух игр —6:4 в пользу норвежской команды).
В середине первого тайма автогол забил защитник «Будё-Глимт» Фредрик Шёвольд. На 56-й минуте нападающий хозяев Каспер Хёг восстановил равновесие. На 90+2-й минуте автогол забил защитник «Твенте» Мес Хилгерс. На 90+4-й минуте голом отметился защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 90+6-й минуте полузащитник Сем Стейн забил второй гол «Твенте» во встрече. На 111-й минуте ворота нидерландской команды поразил полузащитник Сондре Брунстад. На 114-й минуте автогол забил хавбек «Твенте» Арно Версейрен.
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