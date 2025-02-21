«Фенербахче» и «Андерлехт» сыграли вничью в ЛЕ. Матч прерывали из-за драки фанатов

Бельгийский «Андерлехт» принимал на своём поле турецкий «Фенербахче» в ответном стыковом матче Лиги Европы УЕФА. Первый матч завершился крупной победой подопечных Жозе Моуриньо (3:0). В ответной игре команды победителя не выявили — 2:2.
Уже на 4-й минуте встречи форвард «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири открыл счет в матче. На 19-й минуте нападающий «Андерлехта» Луис Васкес сравнял счет. Между голами матч был прерван из-за драки фанатов на стадионе. Главный арбитр встречи Сандро Шерер возобновил игру после 20-минутной паузы.
На 55-й минуте Васкес оформил дубль и принес «Андерлехту» победу в матче. На 63-й минуте защитник «Фенербахче» Юсуф Акчичек сравнял счет.
Таким образом, «Фенербахче» одержал победу по сумме двух встреч (5:2) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Андерлехт» покинул турнир.
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