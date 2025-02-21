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Фенербахче — Андерлехт, результат матча 20 февраля 2025, счет 2:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Фенербахче» и «Андерлехт» сыграли вничью в ЛЕ. Матч прерывали из-за драки фанатов
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Бельгийский «Андерлехт» принимал на своём поле турецкий «Фенербахче» в ответном стыковом матче Лиги Европы УЕФА. Первый матч завершился крупной победой подопечных Жозе Моуриньо (3:0). В ответной игре команды победителя не выявили — 2:2.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Эн-Несири – 4'     1:1 Васкес – 19'     2:1 Васкес – 55'     2:2 Акчичек – 63'    

Уже на 4-й минуте встречи форвард «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири открыл счет в матче. На 19-й минуте нападающий «Андерлехта» Луис Васкес сравнял счет. Между голами матч был прерван из-за драки фанатов на стадионе. Главный арбитр встречи Сандро Шерер возобновил игру после 20-минутной паузы.

На 55-й минуте Васкес оформил дубль и принес «Андерлехту» победу в матче. На 63-й минуте защитник «Фенербахче» Юсуф Акчичек сравнял счет.

Таким образом, «Фенербахче» одержал победу по сумме двух встреч (5:2) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Андерлехт» покинул турнир.

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