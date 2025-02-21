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Аякс — Юнион, результат матча 20 февраля 2025, счет 1:2 д. вр., Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Аякс» дома уступил «Юниону», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Нидерландский «Аякс» принимал на своем поле бельгийский «Юнион» в рамках ответного стыкового матча Лиги Европы УЕФА. Первый матч завершился уверенной победой амстердамского клуба (2:0). В ответной встрече сильнее оказались футболисты «Юниона», которые одержали победу со счётом 2:1 в дополнительное время.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 2
ДВ
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Мак Аллистер – 16'     0:2 Дэвид – 28'     1:2 Тейлор – 93'    
Удаления: Классен – 25' / нет

На 16-й минуте защитник «Юниона» Кевин Мак Аллистер открыл счёт в матче и отыграл один мяч по сумме двух встреч. На 25-й минуте центральный полузащитник «Аякса» Дэви Классен получил прямую красную карточку. На 28-й минуте канадский форвард Промис Дэвид удвоил преимущество «Юниона» ударом с пенальти. В дополнительное время важнейший мяч в составе нидерландской команды забил Кеннет Тейлор, отличившись с пенальти.

Таким образом, несмотря на то, что «Юнион» отыграл отставание в два мяча по итогам первого матча, бельгисйский клуб не сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Дальнейшее участие в турнире продолжит амстердамский «Аякс».

Сетка плей-офф Лиги Европы
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