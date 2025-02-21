Зимнее трансферное окно в России закрылось

В ночь с 20 на 21 февраля закрылось зимнее трансферное окно в России.

Несмотря на окончание трансферного окна, клубы могут огласить совершённые сделки позже.

После окончания первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

Самые титулованные футбольные клубы России: