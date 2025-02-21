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ЦСКА отзаявил полузащитника Сашу Зделара

ЦСКА отзаявил полузащитника Сашу Зделара
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Московский ЦСКА отзаявил 29-летнего полузащитника Сашу Зделара. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги. При этом на сайте РПЛ указано, что красно-синие отзаявили сербского футболиста 19 февраля. Отметим, что клубы могут отзаявлять игроков перед тем, как внести их в сдвоенную заявку.

Ранее появлялась информация, что Зделар может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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Источник: «Зенит» подпишет контракт с полузащитником ЦСКА Зделаром

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