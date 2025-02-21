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Неймар рассказал, что думает о вингере «Барселоны» Ламине Ямале

Неймар рассказал, что думает о вингере «Барселоны» Ламине Ямале
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Нападающий «Сантоса» Неймар поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале. Неймар признал, что видит сходства с собой в игре 17-летнего вингера.

«Ламин Ямаль — великолепный игрок. Очевидно, у нас есть некоторые схожие характеристики в стиле игры. Я думаю, у него есть всё для того, чтобы стать одной из крупнейших футбольных звёзд в мире», — приводит слова Неймара BarcaTimes со ссылкой на eFootball в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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