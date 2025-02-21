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Воспитанник «Краснодара» перешёл в медиафутбольный «Амкал»

Воспитанник «Краснодара» перешёл в медиафутбольный «Амкал»
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Клуб «Амкал», выступающий в Медиалиге, объявил о подписании экс-форварда «Краснодара» Леона Сабуа.

«Продолжаем укреплять состав перед сезоном и подписываем воспитанника ФК «Краснодар» и экс-форварда ФК «Урарту» — Леона Сабуа. Добро пожаловать в команду!» — говорится в обращении пресс-службы в телеграм-канале медиафутбольного клуба.

24-летний нападающий Леон Сабуа является воспитанником Академии «Краснодара». За основную команду «быков» он провёл пять матчей, из которых два — в Лиге Чемпионов, и забил один гол.

С июля 2022 года по февраль 2025-го Сабуа выступал в составе клуба «Урарту» из чемпионата Армении. В «Урарту» форвард принял участие в 53 матчах, где оформил 11+2 по системе «гол+пас». К «Амкалу» футболист присоединился в статусе свободного агента.

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