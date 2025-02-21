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Кого подписал Спартак зимой, трансферы зимнего окна-2024/2025: Пабло Солари, Илья Помазун, Ливай Гарсия

«Спартак» в зимнее трансферное окно подписал трёх футболистов
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В России в полночь 21 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Московский «Спартак» за это время подписал трёх футболистов — Илью Помазуна, Пабло Солари и Ливая Гарсию.

28-летний Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года. Ранее Илья, являющийся воспитанником ЦСКА, находился в структуре этой команды.

23-летний Солари перешёл в стан красно-белых из аргентинского клуба «Ривер Плейт», заключив соглашение до лета 2029 года.

27-летний Ливай Гарсия ранее выступал за афинский АЕК. Со «Спартаком» нападающий подписал контракт до лета 2028 года.

СМИ сообщали, что зимой в «Спартаке» мог также оказаться полузащитник «Торино» Иван Илич, но клубы так и не нашли компромисса по сделке.

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