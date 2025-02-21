Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мидтьюлланн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перейра в последний момент отказал «Зениту» из-за желания жены

Перейра в последний момент отказал «Зениту» из-за желания жены
Комментарии

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены, несмотря на пройдённый медосмотр. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Трансфер Перейры в «Зенит» сорвался, футболист останется в «Крузейро» — Central da Toca

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android