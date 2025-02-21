Перейра в последний момент отказал «Зениту» из-за желания жены

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены, несмотря на пройдённый медосмотр. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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