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Полузащитник «Химок» Мехия: было бы здорово повторить путь Барриоса. Он меня вдохновляет

Полузащитник «Химок» Мехия: было бы здорово повторить путь Барриоса. Он меня вдохновляет
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Полузащитник «Химок» Роберт Мехия ответил на вопрос, в каком клубе и в какой лиге хотел бы выступать в будущем. Мехия отметил, что его вдохновляет путь игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, который было бы здорово повторить.

— Если говорить о каком-то идеальном плане, то я бы хотел в будущем поиграть в одной из ведущих команд РПЛ. Например, в «Зените», ЦСКА, «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо». Далее я бы хотел перейти в Ла Лигу, так как мне нравится испанский футбол.

— Ты перечислил лидеров чемпионата, но всё-таки, если бы было необходимо остановиться на одной команде, то какую бы ты выбрал? Куда бы перешёл?
— Все эти команды хороши, но я бы отдал предпочтение «Зениту».

— Почему?
— Меня вдохновляет путь Барриоса. С момента, как пришёл, он всё делал правильно. В каком-то смысле было бы здорово повторить его путь, — приводит слова Мехии Metaratings.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Мехия перешёл в «Химки» на правах аренды в сентябре 2024 года из колумбийского клуба «Онсе Кальдас». В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей за «Химки» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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