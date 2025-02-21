Ассист Захаряна помог «Реалу Сосьедад» разгромить «Мидтьюлланн» в матче Лиги Европы

Завершился ответный стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Мидтьюлланном». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу испанской команды (счёт по сумме двух игр — 7:3).

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес. На 18-й минуте хавбек Лука Сучич укрепил преимущество испанской команды. В середине первого тайма нападающий Адам Букса сократил отставание «Мидтьюлланна». На 38-й минуте полузащитник датской команды Дарио Осорио восстановил равновесие. На 45+2-й минуте Сучич оформил дубль. В середине второго тайма нападающий Микель Оярсабаль забил четвёртый мяч «Реала Сосьедад» в игре. На 90-й минуте нападающий Орри Оускарссон довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на поле на 83-й минуте игры и сделал результативную передачу на Оускарссона.

Благодаря этой победе «Реала Сосьедад» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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