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Реал Сосьедад — Мидтьюлланн. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Реал Сосьедад — Мидтьюлланн, результат матча 20 февраля 2025, счет 5:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Ассист Захаряна помог «Реалу Сосьедад» разгромить «Мидтьюлланн» в матче Лиги Европы
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Завершился ответный стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Мидтьюлланном». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу испанской команды (счёт по сумме двух игр — 7:3).

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
5 : 2
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Мендес – 5'     2:0 Сучич – 18'     2:1 Букса – 24'     2:2 Осорио – 38'     3:2 Сучич – 45+2'     4:2 Оярсабаль – 73'     5:2 Оускарссон – 90'    
Удаления: нет / Силва – 70'

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес. На 18-й минуте хавбек Лука Сучич укрепил преимущество испанской команды. В середине первого тайма нападающий Адам Букса сократил отставание «Мидтьюлланна». На 38-й минуте полузащитник датской команды Дарио Осорио восстановил равновесие. На 45+2-й минуте Сучич оформил дубль. В середине второго тайма нападающий Микель Оярсабаль забил четвёртый мяч «Реала Сосьедад» в игре. На 90-й минуте нападающий Орри Оускарссон довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на поле на 83-й минуте игры и сделал результативную передачу на Оускарссона.

Благодаря этой победе «Реала Сосьедад» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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