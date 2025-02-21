Игрок «Локомотива» Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал только одну книгу

20-летний полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал только одну книгу.

«Единственное, что я прочитал в своей жизни — это Марк Твен, про остров что-то было, не суть. У меня девушка начала пытаться читать Достоевского. Говорит, очень тяжело. Даже батя, 40 с лишним лет, недавно подсел на книги. Сейчас, надеюсь, где-нибудь в самолёте или перед тихим часом почитаю чуть-чуть», — сказал Пиняев на YouTube-канале капитана 2DROTS Эдамса Edams19.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.