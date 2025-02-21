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Жеребьёвка Лиги Европы УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало

Стали известны все возможные пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. К восьми сильнейшим командам турнира по итогам общего этапа присоединились восемь победителей стыковых матчей.

«Рома» и «Ференцварош», выбившие из турнира «Порту» и «Викторию Пльзень» соответственно, встретятся в 1/8 финала с «Атлетиком» из Бильбао или «Лацио». «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмар», выбившие из розыгрыша «Мидтьюлланн» и «Галатасарай», сыграют с «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм Хотспур».

Нидерландский «Твенте», одолевший по сумме двух встреч «Будё-Глимт», и «Фенербахче», победивший «Андерлехт», столкнутся с шотландским «Рейнджерс» или греческим «Олимпиакосом». «Стяуа», обыгравший ПАОК, и «Аякс», прошедший «Юнион Сент-Жиллуа», столкнутся в следующем раунде с «Айнтрахтом» или «Лионом».

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko сегодня, 21 февраля в 15:00 мск. Первые матчи пройдут во вторник, 4 марта, ответные игры запланированы на 11 марта.

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Победители футбольных турниров-2024: