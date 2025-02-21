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Жеребьёвка Лиги конференций — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало

Стали известны все возможные пары 1/8 финала Лиги конференций УЕФА — 2024/2025. К восьми сильнейшим командам турнира по итогам общего этапа присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Ими стали испанский «Бетис», польская «Ягеллония», греческий «Панатинаикос», словенский «Целе», «Борац», представляющий Боснию и Герциговину, «Пафос» из Кипра, датский «Копенгаген» и норвежский «Мольде».

Напомним, что лучшие восемь команд общего этапа пробились сразу в 1/8 финала. Ими стали: «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», венский «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия», «Серкль Брюгге»

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko сегодня, 21 февраля в 16:00. Первые матчи пройдут во вторник, 4 марта, ответные игры запланированы на 11 марта.

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