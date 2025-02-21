Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

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Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Путёвку в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Европы получили «Рома», «Виктория Пльзень», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмар», «Будё-Глимт», «Фенербахче», «Стяуа» и «Аякс».

Все перечисленные команды присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире. Напомним, по итогам общего этапа ЛЕ в 1/8 турнира вышли «Атлетик» из Бильбао, «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Айнтрахт» и «Лион».

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт сегодня, 21 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Победители футбольных турниров-2024: