Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА — 2024/2025

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Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Путёвку в 1/8 финала третьего по значимости клубного турнира Европы получили испанский «Бетис», польская «Ягеллония», греческий «Панатинаикос», словенский «Целе», боснийский «Борац», кипрский «Пафос», датский «Копенгаген» и норвежский «Мольде».

Все перечисленные команды присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире. Напомним, по итогам общего этапа ЛК в 1/8 турнира вышли английский «Челси», португальская «Витория Гимарайнш», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».

Жеребьёвка Лиги конференций пройдёт сегодня, 21 февраля. Начало — в 16:00 мск.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: