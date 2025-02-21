Арсен Захарян отдал голевую передачу впервые с 31 марта 2024 года

21-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отдал голевую передачу после выхода на замену на 83-й минуте ответного стыкового матча плей-офф Лиги Европы с «Мидтьюлланном». Напомним, игра завершилась разгромной победой испанской команды со счётом 5:2.

Захарян отметился результативной передачей на пятый гол бело-голубых в матче. Отличился исландский форвард басков Орри Оускарссон. Таким образом, это первое результативное действие россиянина с 31 марта 2024 года, когда Арсен сделал ассист в матче 30-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0) на забитый мяч защитника Хона Пачеко.

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Отметим, это первый выход Захаряна в текущем розыгрыше Лиги Европы. Кроме того, для атакующего хавбека это дебютное появление в принципе во втором по значимости еврокубковом турнире. Ранее россиянин провёл пять встреч в Лиге чемпионов — 2023/2024.

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3).

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