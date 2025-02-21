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В четверг, 20 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля:

Жеребьёвка Лиги Европы состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 15:00 мск. Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: