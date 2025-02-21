Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля
В четверг, 20 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля:
- «Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 (4:3 общ).
- «Галатасарай» (Турция) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 2:2 (3:6 общ).
- «Стяуа» (Румыния) — ПАОК (Греция) — 2:0 (4:1 общ).
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Твенте» (Нидерланды) — 5:2 д. вр. (6:4 общ).
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:0 (3:1 общ).
- «Реал Сосьедад» (Испания) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 5:2 (7:3 общ).
- «Аякс» (Нидерланды) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — 1:2 д.вр. (3:2 общ).
- «Андерлехт» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:2 (2:5 общ).
Жеребьёвка Лиги Европы состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 15:00 мск. Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.
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