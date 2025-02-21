Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты ответных стыков Лиги Европы 20 февраля: Захарян отдал ассист, Хайкин пропустил 2 гола, Чалов и Оздоев покинули ЛЕ

Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 20 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы

Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля:

  • «Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 (4:3 общ).
  • «Галатасарай» (Турция) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 2:2 (3:6 общ).
  • «Стяуа» (Румыния) — ПАОК (Греция) — 2:0 (4:1 общ).
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Твенте» (Нидерланды) — 5:2 д. вр. (6:4 общ).
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:0 (3:1 общ).
  • «Реал Сосьедад» (Испания) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 5:2 (7:3 общ).
  • «Аякс» (Нидерланды) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — 1:2 д.вр. (3:2 общ).
  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:2 (2:5 общ).

Жеребьёвка Лиги Европы состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 15:00 мск. Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android