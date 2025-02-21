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Результаты ответных стыковых матчей Лиги конференций 20 февраля: Хайденхайм вылетел из ЛК, Бетис проиграл Генту,

Результаты ответных стыковых матчей Лиги конференций 20 февраля
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В четверг, 20 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

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Результаты ответных стыковых матчей Лиги конференций 20 февраля:

  • «Бетис» (Испания) — «Гент» (Бельгия) — 0:1 (3:1 общ).
  • «Олимпия» Люляна (Словения) — «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — 0:0 (0:1 общ).
  • «Пафос» (Кипр) — «Омония» (Кипр) — 2:1 (3:2 общ).
  • «Хайденхайм» (Германия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 д. вр. (3:4 общ).
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Викингур» Р (Исландия) — 2:0 (3:2 общ).
  • «Ягеллония» (Польша) — ТСЦ (Сербия) — 3:1 (6:2 общ).
  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:1 (4:5 пен.) (1:2 общ).
  • АПОЭЛ (Кипр) — «Целе» (Словения) — 0:2 (2:4 общ).

Жеребьёвка Лиги конференций состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 16:00 мск. Действующим победителем турнира является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в минувшем сезоне обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0.

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