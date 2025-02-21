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«Крузейро» сделал заявление о сорвавшемся трансфере Перейры в «Зенит»

«Крузейро» сделал заявление о сорвавшемся трансфере Перейры в «Зенит»
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Бразильский футбольный клуб «Крузейро» объяснил срыв трансфера полузащитника Матеуса Перейры в последний момент, выступив с заявлением. Напомним, ранее «Чемпионат» рассказал, что Перейра отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены.

«Между нашими клубами была достигнута предварительная договорённость о трансфере, основанная на устном согласии игрока перейти в «Зенит». Футболист прошёл медосмотр, но позже не подтвердил соглашение, о котором мы говорили. В связи с приближающимся дедлайном Перейра не отправится в Россию и останется в нашем клубе», — говорится в заявлении клубов, опубликованном в Globo.

Ранее в СМИ сообщалось, что футбольный клуб из Санкт-Петербурга достиг предварительной договорённости с «Крузейро» о переходе полузащитника за сумму в размере € 20 млн.

Перейра защищает цвета «Крузейро» с лета 2024 года. За этот срок он принял участие в 81 матче, где забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в € 10 млн.

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