Сумасшедший гол ударом через себя Саму Омородиона в матче ЛЕ «Рома» — «Порту»

Нападающий «Порту» и сборной Испании Самуэль Омородион отличился голом в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы УЕФА — 2024/2025 с итальянской «Ромой». Игра завершилась победой римлян со счётом 3:2.

Удар португальского атакующего хавбека Фабиу Виейры заблокировал защитник итальянской команды Джанлука Манчини, но Фабиу не выключился из борьбы, выиграл верховую дуэль и головой сделал скидку Омородиону, который с линии вратарской шикарной бисиклетой ударил под перекладину ворот сербского голкипера «Ромы» Миле Свилара.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В текущем сезоне на счету испанца 31 матч за клуб и сборную во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и тремя результативными передачами. Кроме того, на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025. Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что условия контракта испанца с «драконами» предусматривает отступные в размере € 100 млн.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

Первый матч между португальской и итальянской командами завершился вничью со счётом 1:1. По двухматчевого противостояния римляне вышли в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух игр — 4:3.

Материалы по теме Результаты ответных стыковых матчей Лиги Европы 20 февраля

Сколько стоят молодые футболисты: