ЦСКА предложил $ 3,5 млн за трансфер хавбека «Ривер Плейт» — Грова

Московский ЦСКА сделал предложение о трансфере аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры $ 3,5 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Херман Гарсия Грова в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, у армейцев «есть ещё 48 часов», чтобы завершить сделку. Отмечается, что «Ривер Плейт» требует $ 5 млн за 50% прав на 24-летнего аргентинца.

Вильягра выступает в составе «миллионеров» с зимы 2024 года, куда перешёл из «Тальереса». За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение с аргентинским клубом рассчитано до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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