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Гвардиола сделал заявление о своём будущем на фоне вылета «Ман Сити» от «Реала» в ЛЧ

Гвардиола сделал заявление о своём будущем на фоне вылета «Ман Сити» от «Реала» в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о будущем после неудачного выступления своей команды в ответном матче Лиги чемпионов — 2024/2025, где они проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. В связи с этим поражением, команда Гвардиолы выбыла из турнира, уступив «сливочным» с общим итоговым счётом — 3:6 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Я хочу остаться и продолжать тренировать «Манчестер Сити». Это мой план, точно. Убежден ли я в этом до конца? Да, да, да…» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. Во главе «горожан» испанский специалист стал шестикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два раза Кубок Англии, четырежды Кубок лиги и три раза Суперкубок страны.

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