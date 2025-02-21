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Игрок «Челси» станет одноклубником Неймара в «Сантосе» — Романо

Игрок «Челси» станет одноклубником Неймара в «Сантосе» — Романо
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Нападающий «Челси» Дэйвид Вашингтон в ближайшее время завершит переход в бразильский «Сантос» в аренду до конца 2025 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летний бразильский форвард вернулся в «Сантос», воспитанником которого является, без опции выкупа. Отмечается, что у «пенсионеров» также есть возможность отозвать своего игрока из аренды.

Напомним, в бразильской команде Вашингтон станет одноклубником звёздного вингера Неймара, который перешёл в стан клуба из Сан-Паулу этой зимой в качестве свободного агента.

Вашингтон перешёл в «Челси» из «Сантоса» в августе 2023 года за € 16 млн. За это время юный бразилец провёл за первую команду «синих» лишь три матча (суммарно 25 минут), в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 9 млн.

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