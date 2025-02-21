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Данил Глебов объяснил трансфер в «Динамо», упомянув о срыве перехода в «Спартак» летом

Данил Глебов объяснил трансфер в «Динамо», упомянув о срыве перехода в «Спартак» летом
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Капитан сборной России, полузащитник Данил Глебов рассказал подробности о своём трансфере из «Ростова» в московское «Динамо», упомянув несостоявшийся переход в другой московский клуб — «Спартак» минувшим летом.

«Летом сообщали, что был «Спартак». Даже были договорённости, так скажу, честно, что мы с агентом с ними переговаривали [условия]. Потом сообщали, что «Динамо» какой-то интерес [проявляет]. Больше хотелось попасть в «Динамо». Летом не сложилось перейти в «Спартак», поэтому перешёл в «Динамо». Всё супер!» — приводит слова Глебова Mash.

Всего 25-летний Данил Глебов провёл 191 матч в футболке «Ростова» и забил 12 мячей. Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн. По различным оценкам СМИ, трансфер Глебова обошёлся «Динамо» в сумму от € 8 до 9 млн, включая потенциальные бонусы.

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