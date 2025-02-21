Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Ахли. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной России Глебов — об уходе из «Ростова»: стал там и футболистом, и человеком

Капитан сборной России Глебов — об уходе из «Ростова»: стал там и футболистом, и человеком
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной России, полузащитник Данил Глебов поделился эмоциями от своего перехода из «Ростова» в московское «Динамо».

«Летел сейчас, думал обо всём. Такие смешанные чувства. И рад, и горд, что перешёл в «Динамо». И всё равно какая-то грусть, все эти воспоминания о Ростове, потому что город, скажем, стал родным. Я стал там и футболистом, и человеком. Понятно, что скучать буду. Надеюсь, что 2-го числа получится удачно попрощаться», — приводит слова Глебова Mash.

В 25 лет Данил Глебов провёл на поле 191 матч в составе «Ростова», отметившись в них 12 забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Согласно различным источникам, переход Глебова в «Динамо» обойдётся клубу в сумму от € 8 до 9 млн, учитывая возможные бонусные выплаты.

Материалы по теме
Данил Глебов объяснил трансфер в «Динамо», упомянув о срыве перехода в «Спартак» летом

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android