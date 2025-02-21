Капитан сборной России Глебов — об уходе из «Ростова»: стал там и футболистом, и человеком

Капитан сборной России, полузащитник Данил Глебов поделился эмоциями от своего перехода из «Ростова» в московское «Динамо».

«Летел сейчас, думал обо всём. Такие смешанные чувства. И рад, и горд, что перешёл в «Динамо». И всё равно какая-то грусть, все эти воспоминания о Ростове, потому что город, скажем, стал родным. Я стал там и футболистом, и человеком. Понятно, что скучать буду. Надеюсь, что 2-го числа получится удачно попрощаться», — приводит слова Глебова Mash.

В 25 лет Данил Глебов провёл на поле 191 матч в составе «Ростова», отметившись в них 12 забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Согласно различным источникам, переход Глебова в «Динамо» обойдётся клубу в сумму от € 8 до 9 млн, учитывая возможные бонусные выплаты.

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Сколько зарабатывают футболисты: