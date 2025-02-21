Тренер «Реала Сосьедад» высказался об ассисте Арсена Захаряна в дебютной игре Лиги Европы

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в дебютной игре Лиги Европы — 2024/2025 в рамках ответного стыкового раунда плей-офф турнира с «Мидтьлланном» (5:2).
«Захарян горит желанием играть. Я счастлив, потому что он отдал голевую передачу на Орри [Оускарссона]. Я доволен ими обоими, но особенно Захаряном, потому что он восстанавливается после долгой травмы, и я уверен, что эти минуты пойдут ему на пользу», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.
Напомним, Захарян записал на свой счёт результативную передачу, которая привела к пятому голу команды бело-голубых в игре с «Мидтьлланном». Голом с передачи россиянина отличился исландский нападающий басков Орри Оускарссон.
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