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Тренер «Реала Сосьедад» высказался об ассисте Арсена Захаряна в дебютной игре Лиги Европы

Тренер «Реала Сосьедад» высказался об ассисте Арсена Захаряна в дебютной игре Лиги Европы
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Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в дебютной игре Лиги Европы — 2024/2025 в рамках ответного стыкового раунда плей-офф турнира с «Мидтьлланном» (5:2).

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
5 : 2
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Мендес – 5'     2:0 Сучич – 18'     2:1 Букса – 24'     2:2 Осорио – 38'     3:2 Сучич – 45+2'     4:2 Оярсабаль – 73'     5:2 Оускарссон – 90'    
Удаления: нет / Силва – 70'

«Захарян горит желанием играть. Я счастлив, потому что он отдал голевую передачу на Орри [Оускарссона]. Я доволен ими обоими, но особенно Захаряном, потому что он восстанавливается после долгой травмы, и я уверен, что эти минуты пойдут ему на пользу», — приводит слова Альгуасиля с пресс-конференции после матча Futbol Fantasy.

Напомним, Захарян записал на свой счёт результативную передачу, которая привела к пятому голу команды бело-голубых в игре с «Мидтьлланном». Голом с передачи россиянина отличился исландский нападающий басков Орри Оускарссон.

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