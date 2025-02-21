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Данил Глебов ушёл от ответа на вопрос о сокращении зарплаты после перехода в «Динамо»

Данил Глебов ушёл от ответа на вопрос о сокращении зарплаты после перехода в «Динамо»
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Полузащитник и капитан сборной России Данил Глебов ответил на вопрос журналиста о зарплате в московском «Динамо» после трансфера из «Ростова».

«Сокращение зарплаты в «Динамо»? Задавайте эти вопросы агенту. Он вам всё расскажет более подробно», — приводит слова Глебова Mash.

25-летний Глебов провёл 191 матч за «Ростов». За это время хавбеку удалось забить 12 голов и отдать 17 результативных передач. Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость игрока на рынке составляет € 8 млн. По разным сведениям СМИ, сделка по переходу Глебова в «Динамо» может составить от € 8 до 9 млн, с учётом возможных бонусных выплат.

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